„Unglaubliche Reise“: Mesut Özil beendet Fußballer-Karriere

Die Titel-Krönung von Rio war Özils größter Erfolg. „Mesut Özil war einer unserer herausragenden Nationalspieler. Er hat die Nationalmannschaft fast ein Jahrzehnt lang mitgeprägt“, sagte Bundestrainer Hansi Flick. Am WM-Triumph hatte Özil enormen Anteil, stand in allen sieben Spielen in der Startelf. Vier Jahre später legte sich mit der völlig verkorksten WM in Russland und seinem geräuschvollen Abschied aus dem Nationalteam jedoch ein Schatten über die Erinnerung an Özils Auftritte als Ausnahmekönner im DFB-Trikot.