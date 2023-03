Union ärgert sich über verpasste Chance

Dem 1:2 von Yorbe Vertessen (58. Minute) ging ein unbedrängter Fehlpass von Kapitän Christopher Trimmel voraus, beim 2:3 durch Victor Boniface (72.) liefen die Berliner viel zu offen in einen Konter. Doch auch das erste Tor von Boniface (28.) der Gäste trug zur Verstimmung des Schweizers bei. „Aus dem Nichts eigentlich bekommst du ein Gegentor, was wir nicht verteidigt haben.“ Trotzdem habe seine Mannschaft eine tolle Moral bewiesen. Josip Juranovic (42.), Robin Knoche (69.) und am Ende eben Michel (89.) glichen immer wieder für den Fußball-Bundesligisten aus und sorgten so für ein halbwegs versöhnliches Ergebnis.