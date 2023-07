Union-Chef verteidigt umstrittenen Kurs

„Wir üben keinen Verrat an der Alten Försterei, wir schaden dem Club nicht, wenn wir für diesen besonderen Wettbewerb ausnahmsweise ins Olympiastadion gehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Um das alles und den Fußball, so wie wir ihn lieben, so lange wie möglich erhalten zu können, war diese Entscheidung richtig“, sagte der Präsident der Eisernen in einem Interview der „Berliner Morgenpost“.