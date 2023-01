Union ist erster Bayern-Verfolger - Dortmund siegt spät

Im frühen Abendspiel setzte Borussia Dortmund seine Aufholjagd im neuen Jahr mit dem zweiten Erfolg in Serie fort und beendete die Hinrunde mit 31 Punkten. Giovanni Reyna gelang nach Kopfball-Vorlage von Sebastien Haller in der dritten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Siegtreffer. Jae-Sung Lee traf nach zwei Minuten für Mainz. Dortmunds Neuzugang Julian Ryerson gelang bereits in der vierten Minute der Ausgleich.