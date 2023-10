Union spricht zum Fußball-Gott: „Wie viele Schläge noch?“

Aber wie? Bis zum schweren Bundesligaspiel bei Vizemeister Borussia Dortmund am kommenden Samstag sei „keine Zeit, zu trainieren“, klagte Fischer nach der sechsten Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Zudem dürfte das ohnehin angeknackste Selbstvertrauen der Unioner durch das zweite Nachspielzeit-Drama im zweiten Königsklassenspiel weiter gelitten haben. „Haben wir irgendwie was falsch gemacht? Haben wir den Fußball-Gott irgendwie beleidigt, dass wir aktuell so behandelt werden?“, sagte ein völlig ratloser Nationalspieler Robin Gosens.