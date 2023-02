Unions Fischer über Ajax-Spiel: Müssen uns Lösungen zutrauen

Union hat in diesem Jahr alle sechs Pflichtspiele gewonnen und steht in der Bundesliga auf Rang zwei. Aber auch Ajax hat unter dem neuen Trainer John Heitinga vier Siege in Serie geschafft. „Die Aufgabe wird schwierig genug. Aber es gibt Möglichkeiten“, sagte Fischer. Die Spiele rangierten für ihn ganz weit oben in seiner bisherigen Karriere.