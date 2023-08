US Open Cup: Messi bekommt nächste Titel-Chance

In der Verlängerung ging Inter Miami zunächst in Führung, kassierte in der 114. Minute aber noch das 3:3 und musste ins Elfmeterschießen. Messi trat als erster Profi für Miami an und traf wie am Samstag beim 10:9 gegen Nashville SC. Inter-Torwart Drake Callender parierte den letzten Versuch von Cincinnati und wurde erneut zum Matchwinner.