Van der Sar jetzt auf Intensivstation in Niederlanden

Der 52-Jährige wurde am Freitagabend von Kroatien in ein niederländisches Krankenhaus gebracht, wo er auf der Intensivstation betreut wird. Das teilte Van der Sars langjähriger Club Ajax Amsterdam im Namen seiner Frau Annemarie mit. Am Zustand des Ex-Profis habe sich nichts verändert, er schwebe nicht in Lebensgefahr und sei kommunikativ.