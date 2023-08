Vereinsaktion „DFB-Punktespiel“ gestartet

Sie wollen die mehr als 24.000 Amateurclubs in Deutschland mit hilfreichen Angeboten in der Vereinsentwicklung unterstützen. „Wir freuen uns auf die Heim-EM im kommenden Jahr. Und wir wollen, dass sie für unsere Amateurvereine zu einem echten Gewinn wird“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Sportdirektor Rudi Völler sagte bei der Vorstellung des Projekts in seiner Geburtsstadt Hanau, er sei „ein Kind des Vereinsfußballs“ und wisse, dass die Basis auch für den Spitzensport eine große Rolle spiele, weil dort „alles anfängt“.