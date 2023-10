Verkauf gestartet: 3,1 Millionen EM-Tickets beantragt

Hamburg. Am Dienstagmittag ist die erste Verkaufsphase für Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 gestartet. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Start des Ticketverkaufs“, teilte das Organisationskomitee am späten Nachmittag mit. „Das Interesse aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, ist enorm. Nur drei Stunden nach dem Start wurden 3,1 Millionen Tickets aus 142 Ländern beantragt.“