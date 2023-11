Versöhnlicher Sieg: BVB vertreibt Stimmungstief

Auch Sebastian Kehl schien wie von schweren Lasten befreit. „Das war die richtige Antwort. Man sieht, was diese Mannschaft leisten kann - auch in dieser Gruppe“, schwärmte der Sportdirektor. Er sah sich durch das 2:0 in seiner Einschätzung nach dem Bayern-Spiel bestätigt, dass beim BVB „nicht alles in Schutt und Asche“ liege: „Ich glaube, man muss einiges von der Kritik, die wir am Samstag einstecken mussten, heute revidieren. Mit zwei Siegen gegen Newcastle haben wir ein richtig gutes Statement abgeliefert.“ Dass es für den Tabellensechsten der Premier League die einzigen beiden Niederlagen in den letzten 13 Pflichtspielen waren, wertet die Leistung der Dortmunder zusätzlich auf.