VfB verliert Schwaben-Duell in Heidenheim

Die Heidenheimer trauten sich nach und nach mehr zu. Vor allem bei ruhenden Bällen sorgte Standardspezialist Jan-Niklas Beste immer wieder für Gefahr. Schöppner (17.) und Gimber (43.) trafen per Kopf jeweils die Latte. Dazwischen musste Stuttgarts Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton mehrfach in höchster Not retten. Einmal parierte VfB-Schlussmann Alexander Nübel stark gegen Heidenheims Torjäger Kleindienst (33.).