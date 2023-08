Vidal sorgt mit Enke-Kommentar für Empörung

„Das war mein erstes Tor in Europa mit Bayer Leverkusen. Hey, der Torwart hatte danach Depressionen und hat sich umgebracht“, sagte der ehemalige chilenische Fußball-Nationalspieler in einem Livestream auf der Plattform Twitch über seinen Treffer am 23. September 2007 beim 3:0-Erfolg der Werkself gegen Hannover 96 und Enke.