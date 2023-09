Viel Arbeit für Werner in Länderspielpause: Kopf oben halten

Arbeit wartet in den kommenden Tagen dennoch auf den Angreifer. Und zwar reichlich Arbeit. „Marco Rose, ich, die ganze Mannschaft, der ganze Verein wird komplett hinter ihm stehen. Er hat sehr viel Leistung gebracht für den Verein, wichtige Tore geschossen, jetzt werden wir mit ihm arbeiten, werden ihm Dinge zurückgeben und ihn auffangen, dann wird er weiter ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein“, kündigte RB-Sportvorstand Max Eberl noch in Berlin an.