Völler für offenes DFB-Training und früheren Anstoß

Vor den kommenden Länderspielen am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien, die beide um 20.45 Uhr angepfiffen werden, kündigte Völler mindestens eine öffentliche Trainingseinheit in Frankfurt an. „Letztlich sind das alles aber Kleinigkeiten. Das Wichtigste wird immer sein, wie die Mannschaft auf dem Platz auftritt“, sagte er.