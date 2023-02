Völler kündigt Gespräche mit Bierhoff und DFB-Kandidaten an

Gnabry hatte vor einem Monat mit seinem Ausflug zur Pariser Modewoche mitten in einer Englischen Woche für Wirbel gesorgt. „Ich weiß, in der Außendarstellung kommt das nicht gut rüber. Das weiß der Serge Gnabry aber auch“, sagte Völler und betonte: „Im Grunde war das auch nicht so dramatisch. Ich bin mir relativ sicher, dass das so in der Form nicht mehr vorkommt.“