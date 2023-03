Vor Rückspiel in Madrid: Liverpool verliert in Bournemouth

Knapp eine Woche nach dem überragenden 7:0-Heimerfolg in der Liga gegen Manchester United legte Liverpool auch in Bournemouth zunächst gut los. Der vermeintliche Führungstreffer durch Cody Gakpo nach einer Viertelstunde zählte wegen einer Abseitsposition jedoch nicht. So ging schließlich Bournemouth durch Philip Billing in der 28. Minute in Führung.