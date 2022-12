Warum Messi bei der WM aufblühen kann

Eine derart überragende WM wie derzeit in Katar könnte der 35-Jährige aber auch nicht ohne seine Mannschaftskollegen spielen. Sie schenken ihm das Vertrauen in jedem Moment des Spiels. Sie halten ihm den Rücken frei, damit der Routinier sich auf seine Stärken fokussieren kann. Ohne diese Schlüsselfiguren würde Messi am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Frankreich nicht nach dem Titel greifen können.