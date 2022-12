Was kommt nach? Das Nachwuchsproblem im deutschen Fußball

„Wir haben schon in den nächsten Jahren richtig gute Talente“, sagte der Bundestrainer, nachdem seine Auswahl bei der WM in Katar maßlos enttäuscht hatte. Der Nachsatz des 57-Jährigen bestätigte aber, was den in dieser Frage zerstrittenen Deutschen Fußball-Bund lange beschäftigt: „Da geht es schon in die richtige Richtung, aber wir müssen schauen, was danach kommt. Jamal ist nicht in Deutschland ausgebildet, er ist in England ausgebildet.“