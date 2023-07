Wechsel von Pulisic zum AC Mailand perfekt

Bereits am Vortag hatten die Mailänder auf Instagram ein Video von der Ankunft des Offensivspielers am Flughafen Malpensa in Mailand veröffentlicht und es mit dem Kommentar versehen: „Touchdown in Milan“. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin begeistert. Ich freue mich darauf, bei diesem historischen Verein zu starten“, hatte Pulisic zu wartenden Reportern gesagt. „Es ist legendär und ich freue mich wirklich, hierherzukommen und zu versuchen, hier einige Titel zu gewinnen.“