Weltfußballer Messi nach Kür vor großen Aufgaben

Wo geht die Reise für Messi hin im Sommer? Zurück nach Barcelona? In die USA? Oder bleibt er in Paris? Wo sind epochale Fußball-Taten noch möglich? Derlei Zukunftsfragen verhallten in der Pariser Nacht. Kommende Woche in München will Messi mit Mbappé eine erste sportliche Antwort geben. Cancelo wird versuchen, es zu verhindern.