Weltfußballerin, keine Weltmeisterin: Martas letzte Chance

Die deutsche Torhüterin hieß damals Nadine Angerer, ihre Heldentat erklärte sie hinterher mit ein paar Gedankengängen: „Ich habe ihren Elfmeter im Viertelfinale gegen Australien gesehen. Da hat sie in die linke Ecke vom Torwart aus geschossen. Ich habe mir deshalb gedacht, dass sie denkt, dass ich das wohl gesehen habe und deshalb denke, dass sie wieder in diese Ecke schießt. Deshalb dachte ich, dass Marta in die andere Ecke schießt und bin halt nach rechts gesprungen.“