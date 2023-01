Werder-Manager Baumann lehnt Füllkrug-Transfer im Winter ab

Füllkrug hatte sich bei der WM in Katar als einer der wenigen deutschen Spieler mit guten Auftritten und zwei Toren in den Fokus gespielt. Dass am Sonntag sein Beraterwechsel publik wurde, wertete die Branche als Indiz für einen möglichen Wechselwunsch. „Wenn von seiner Seite aus der Wunsch kommt, zu einem anderen Verein wechseln zu wollen, dann setzen wir uns gemeinsam mit ihm damit auseinander“, erklärte Baumann. In dieser Saison traf Füllkrug in bislang 14 Einsätzen für die Bremer zehnmal.