„Wie geht dat aus?“: Daums Kampf gegen den Krebs

Im vergangenen Jahr bekam der langjährige Bundesliga-Trainer die Diagnose. Zunächst wurde kein Herd gefunden, nur mehrere Metastasen an verschiedenen Stellen im Körper, vor allem in der Lunge. Daum bekam das volle Programm, Chemotherapie, Immuntherapie, unzählige Medikamente. Einige Zeit später waren die Metastasen verschwunden, auch Daums Haare waren weg. Ein paar Wochen später kamen die Haare wieder, aber auch die Metastasen. Mittlerweile steckt er mitten in seiner zweiten Chemotherapie: „Alles so weit in Ordnung, würde ich sagen.“ Selbst wenn es nicht so wäre, würde er es zumindest öffentlich wohl nie zugeben.