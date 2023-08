Wie immer? Mehrheit der Clubs setzt wieder auf die Bayern

„Es hilft allen, wenn der Kampf um die Meisterschaft spannend ist. Das müssen wir alle versuchen“, meinte Bayer-Sportchef Simon Rolfes. „Aber die Bayern machen es einem nicht ganz so einfach.“ Die Münchener würden immer als klarer Favorit in die Saison gehen, daran werde sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Der wirtschaftliche Abstand sei riesengroß und „nicht so gut“. Wer sonst kann sich für 100 Millionen Euro Harry Kane und für ungefähr die Hälfte dieser Summe noch den südkoreanischen Verteidiger Min-Jae Kim leisten?