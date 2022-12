WM-Aus? Messi-Streit? Van Gaal geht „unglaublich stolz“

Und so endete diese Fußball-Weltmeisterschaft für die Niederländer, wie sie schon an den Tagen zuvor mehr und mehr verlaufen war: mit aller Aufmerksamkeit auf dem Trainer. „Im Moment ist es die van-Gaal-Show“, sagte der frühere Bondscoach Dick Advocaat halb anerkennend, halb genervt erst am Tag des Argentinien-Spiels.