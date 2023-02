Wolfsburg wehrt sich gegen Liga-Langeweile und dominiert

Die Münchnerinnen um die englische Europameisterin Georgia Stanway absolvierte Winter-Trainingslager in Katar und Mexiko. „Insgesamt geht es für uns immer um Weiterentwicklung und dass wir besser in dem werden, was wir täglich tun. Es waren gute Wochen für uns“, sagt Straus. Den einzigen Härtetest verloren sie mit 0:1 gegen Tigres Feminil - vor 35.000 Zuschauern. Auch die Bundesliga erfuhr nach der EM in England einen deutlichen Besucheraufschwung: Bisher kamen durchschnittlich 3058 Fans, in der Saison zuvor waren es gerade mal 800.