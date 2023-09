„Zugpferd“ Alonso: Bayers Hoffnung auf einen Coup in München

Der erlösende erste Titel für Leverkusen seit dem Pokalsieg 1993 ist aktuell Alonsos Antrieb. Deshalb wird seine erste Rückkehr als Trainer nach München am Freitag wegweisend. „Wir gehen da in einem guten Moment hin nach drei Siegen und drei guten Spielen“, sagte er. „Das wird eine große Herausforderung. Aber wir haben eine gute Energie und viel Selbstvertrauen. Wir wollen so weitermachen und werden sehen, was passiert.“