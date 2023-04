Zwei direkte Duelle: Das Oster-Wochenende im Abstiegskampf

Sebastian Hoeneß ist bereits der vierte Trainer, der in dieser Saison auf der VfB-Bank sitzt - und die letzte Hoffnung des Tabellenletzten. Nach seiner gelungenen Premiere im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist 1. FC Nürnberg (1:0) am Mittwoch will der 40-Jährige den Schwung nun mit in den Abstiegskampf nehmen. In der Liga holten die Schwaben aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt. In Bochum haben sie laut Hoeneß jetzt die „Chance, eine bessere Ausgangsposition in der Tabelle herzustellen und noch mal eine Mannschaft mit reinzuziehen.“ Ein Sieg am Sonntag könnte den VfB noch mal beleben. Bei einer Niederlage dürften die Hoffnungen auf die Rettung allmählich schwinden.