„Äffchen“-Vergleich: DFB-Vizepräsident bedauert Wortwahl

Bei der WM in Katar hatten sich die deutschen Nationalspieler vor dem Spiel gegen Japan (1:2) den Mund zugehalten, um so gegen das Verbot der „One Love“-Kapitänsbinde durch den Weltverband FIFA zu protestieren. An der Basis sei diese Aktion nicht gut angekommen, meinte Schaffert. „Ich selbst war nicht in Katar, habe das auch nur am TV verfolgt. So kam es zu dem Begriff 'Äffchen' in Anlehnung an die drei Affen, die sich Mund, Ohren und Augen zuhalten.“