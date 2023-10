Alle Infos: So komme ich an Karten für die Heim-EM 2024

Die beste Chance dürfte sich in der ab Dienstag beginnenden ersten Phase bieten, da das größte Kontingent an Karten verkauft wird. Der Nachteil in dieser Phase: Abgesehen von Gastgeber Deutschland wissen Interessierte nicht, auf welche Spiele sie sich bewerben. Das steht zum Großteil erst nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg fest. Danach soll es eine weitere Ticketphase geben, die sich vor allem an Fans der qualifizierten Nationen richtet. In dieser Phase sollen rund eine Million Karten auf den Markt kommen. Weitere Phasen folgen nach den Playoffs im März – hier werden die drei verbleibenden Teilnehmer ermittelt - und kurz vor dem Turnier im „Last-Minute-Verkauf“ sowie im Turnierverlauf für die K.-o.-Runde. Gespielt wird in Berlin, München, Leipzig, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt/Main und Stuttgart.