An- und Wortführer: Hoffnungsträger Gündogan und Füllkrug

„Ilkay hat ein überragendes Spiel gemacht. Er hat jeden Ball gewollt auch defensiv, sehr, sehr gut“, sagte Nagelsmann über seinen Kapitän. „Ilkay spielt seit Jahren auf einem top, top Niveau. Warum soll das in der Nationalmannschaft nicht so sein?“, formulierte Nagelsmann die Frage, die sich viele Fußball-Fans schon lange gestellt haben. In seinem Länderspiel Nummer 70 strahlte Gündogan eine natürliche Autorität aus - ein Fußball-Anführer eben. Für Völler liegt die Entwicklung auch in der Ernennung zum DFB-Kapitän begründet, die Hansi Flick noch traf und Nagelsmann noch vor seinem offiziellen Amtsantritt bestätigte.