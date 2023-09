Antony aus Brasiliens Nationalteam geworfen

Anstelle des Angreifers von Manchester United berief Auswahltrainer Fernando Diniz laut CBF-Mitteilung Gabriel Jesus (FC Arsenal) in die Auswahl. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien trifft zum Auftakt der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Belém am Freitag (Ortszeit) auf Bolivien und in Lima am Dienstag (Ortszeit) auf Peru.