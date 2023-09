Argentinien 3:0 ohne Messi - Brasilien siegt spät in Peru

Boliviens Hector Cuellar in Aktion gegen die Argentinier Angel Di Maria (l) und Nahuel Molina (21).

Weltmeister Argentinien gewinnt in der WM-Qualifikation das gefürchtete Auswärtsspiel in Bolivien auch ohne Lionel Messi locker. Brasilien muss in Peru dagegen lange um den Sieg...