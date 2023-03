Auch DFB-Team vom Bahnstreik betroffen: Per Bus nach Köln

Flick lässt am Montagvormittag noch letztmals vor dem EM-Testländerspiel gegen Belgien (Dienstag/20.45 Uhr/RTL) auf dem DFB-Campus in Frankfurt trainieren. Anschließend geht es für die Nationalmannschaft nach Köln, wo der Bundestrainer und ein Spieler am frühen Abend (19.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz auftreten. An diesem Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF) steht für die DFB-Auswahl in Mainz gegen Peru bereits das erste Testspiel auf dem Weg zur Heim-EM 2024 an.