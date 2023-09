Ballack über Bundestrainer-Suche: Erfolg vor Perspektive

Für Ballack wäre DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der sein Engagement als Interims-Teamchef trotz des 2:1-Sieges gegen Vizeweltmeister Frankreich nicht fortsetzen will, die Ideallösung bis zur Heim-EM im kommenden Sommer. „Er hat es in der Kürze der Zeit hinbekommen, das Komplettpaket aller Anforderungen souverän wegzumoderieren und dabei ein gutes Bild abgegeben“, sagte der 46-Jährige, der einst als Spieler mit Völler bei Bayer Leverkusen und in der Nationalmannschaft zusammengearbeitet hat.