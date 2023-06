Bellingham fällt für EM-Quali-Spiele mit England aus

Wie der Verband weiter erklärte, werde Bellingham seine Reha-Maßnahmen bei der Nationalmannschaft fortsetzen. Der Vize-Europameister tritt am kommenden Freitag in Malta an und erwartet am Montag kommender Woche in Manchester die Auswahl von Nordmazedonien. Vizemeister BVB hatte zuletzt bekannt gegeben, dass Bellingham für mehr als 100 Millionen Euro zum spanischen Rekordmeister nach Madrid wechseln wird.