Bericht: DFB-Campus 30 Millionen Euro teurer

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Bau der neuen Akademie des Deutschen Fußball-Bundes war Angaben des DFB-Schatzmeisters zufolge deutlich teurer als bislang bekannt. „Wenn Sie davon sprechen, was insgesamt der Campus gekostet hat, dann sind das nicht die 150 Millionen Euro, sondern wir werden – vorbehaltlich der Schlussrechnung – in den Büchern rund 180 Millionen Euro bilanzieren“, sagte Stephan Grunwald in einem ZDF-Interview. „Das sind die Kosten, die dann auch in den Büchern stehen.“