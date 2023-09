Bewährungs-Woche: Japan und Frankreich fordern Flick-Team

Deutschland-Schreck Takuma Asano, der vor einem Dreivierteljahr mit seinem Siegtor zum 2:1 für Japan das blamable deutsche WM-Aus in Katar eingeleitet hatte, schickte zwei Tor-Grüße beim Bochumer 2:2 in Augsburg an Flick. Und Asanos Teamkollege Ko Itakura traf dann auch noch für Borussia Mönchengladbach beim 1:2 gegen den FC Bayern. Flick ist also gewarnt vor dem gefährlichen Start in die EM-Saison - die Japaner scheinen bereit.