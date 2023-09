Bobic kritisiert DFB: „Kommunikativ war das ein Desaster“

Bobic gab sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen DFB und den Bundesliga-Clubs nun nicht einfacher werde. „Eins ist klar: Durch die Entscheidung für Rettig haust du einen Spalt rein zwischen Liga und DFB. Da kann DFB-Boss Bernd Neuendorf erzählen, was er will, das ist ein Fakt“, sagte Bobic. „Im Sommer wird er wahrscheinlich eh einen neuen Sportdirektor brauchen, da hat er genug Zeit, um zu überlegen, wie man das zwischen Liga und DFB kommuniziert.“ Rudi Völler will seine Aufgabe als Sportdirektor nur bis zur Europameisterschaft ausüben.