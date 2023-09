Brisantes Debüt für Azzurri-Coach Spalletti

Ein Sieg in Nordmazedonien wäre für Italien nach drei Punkten aus zwei Spielen in der Quali nun „fundamental wichtig“, wie Spalletti sagte, auch um die Dämonen der Vergangenheit zu besiegen. Das 0:1 gegen jenen Gegner in den Playoffs zur WM 2022 markierte den Tiefpunkt der Ära Mancini, voller Schrecken erinnern Italiens Zeitungen an den „Albtraum von Palermo“. Buffon, der damals nicht dabei war, sagte dennoch: „Wir wollen nicht mehr an die Vergangenheit, sondern an die Gegenwart und an die Zukunft denken.“