Can-Qualitäten wieder gefragt: „Ich liebe Zweikämpfe“

Gerade die kämpferischen Qualitäten Cans sind wieder gefragt. Emotionalität und Einsatz sind Faktoren Richtung Heim-EM 2024. „Meine Rolle? Das wird man sehen im Laufe der Maßnahme hier“, sagte der Dortmunder und weiß genau, was seine Stärke ist. „Wenn es dem Trainer wichtig ist, glaube ich schon, dass ich der geeignete Spieler für den Fall bin. Ich will mich auch beweisen. Ich komme her, um Fußball zu spielen. Ich will immer Länderspiele machen, das ist immer mein Ziel“, sagte Can, der bislang 37 Mal für Deutschland spielte.