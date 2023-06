Dardai fordert Ngankam: „Er soll laufen, laufen, laufen“

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Ngankam die Sommer-Vorbereitung als Leihspieler bei der SpVgg Greuther Fürth und im Vorjahr bei Hertha BSC nach einem Kreuzbandriss und erneuten Knieproblemen nicht in vollem Umfang absolvieren können. In dieser Saison kam der Stürmer im Schlussspurt bei den Berlinern dann wieder häufiger zum Einsatz und gilt nun als wichtiger Bestandteil für einen Neuaufbau in der 2. Liga.