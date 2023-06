Das muss man zur U21-EM wissen

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Vorrunden-Partien in Georgien. Zum Start geht es in der drittgrößten Stadt des Landes, Kutaissi, gegen Israel. Die beiden übrigen Vorrunden-Spiele finden in Batumi am Schwarzen Meer statt, wo das deutsche Team auch sein Quartier bezieht. Im Viertelfinale könnte es in die Hauptstadt Tiflis gehen, ein mögliches Olympia-Playoff würde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gespielt.