Deutsche Nationalmannschaft gastiert zum dritten Mal in Mainz

Mainz. Die bisherige Mainz-Bilanz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist geradezu brillant, auch wenn die Gegner nicht zu den Größen des Weltfußballs gehören. 2014 besiegte die DFB-Elf auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Brasilien Armenien 6:1, wenige Wochen später reckten die deutschen Fußballhelden den goldenen Pokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro. 2019 überrollten Gnabry, Reus und Co. Estland mit 8:0 Toren. In wenigen Wochen bestreitet die Nationalmannschaft ihr drittes A-Länderspiel in der Mainzer Mewa Arena, absolviert am 25. März gegen Peru den ersten Auftritt in diesem Jahr (Anstoßzeit noch offen). Drei Tage später trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick in Köln auf Belgien. Den Kader für die beiden Länderspiele wird Flick voraussichtlich am 17. März bekanntgeben.