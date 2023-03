Deutsche U17 verliert 3:4 - EM-Ticket trotzdem gelöst

Die Auswahl von Trainer Christian Wück verlor am Dienstag im türkischen Badeort Manavgat 3:4 (1:2). Da Deutschland nach dem 2:1 gegen Gastgeber Türkei und dem 7:0 gegen Finnland bereits vor dem Spiel im schlechtesten Fall als einer der sieben besten Zweiten aller Qualifikationsgruppen feststand, war der DFB-Auswahl die Teilnahme an der EM-Endrunde aber nicht mehr zu nehmen. Sie tritt im Frühjahr in Ungarn vom 17. Mai bis 2. Juni 2023 an.