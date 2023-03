Deutschlands Gegner Belgien: Tedesco verzichtet auf Witsel

Belgien hat nach der enttäuschenden WM, die in Katar bereits nach der Vorrunde endete, etwas gutzumachen. Für den Weg zur EM nach Deutschland 2024 hat der Verband ein aufmunterndes Motto extra in deutscher Sprache - „wirschaffendas“ - gewählt. Vor dem Testspiel in Deutschland beginnt am 24. März bereits die EM-Qualifikation mit einem Spiel in Schweden.