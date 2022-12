DFB ins Risiko: Bei Flick soll es besser laufen als mit Löw

„Wir haben einiges gutzumachen“, weiß Flick, der nach dem WM-Flop in Katar im neuen Jahr von Anfang an unter spezieller Beobachtung stehen wird. Wen nominiert der 57-Jährige für die ersten Länderspiele Ende März? Und wie will er die Fans wieder für die DFB-Auswahl begeistern? Ernennt er nach dem langfristigen Ausfall von Torwart Manuel Neuer wegen eines Unterschenkelbruchs einen neuen Kapitän?