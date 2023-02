DFB-Länderspiel in Mainz: So kommen Fußballfans an Tickets

Mainz. Wenn Deutschland am 25. März um 20.45 Uhr auf Peru trifft, ist es für die DFB-Kicker der erste Auftritt seit der enttäuschenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die im Vorrunden-Aus mündete. Zugleich ist es unter dem neuen Sportdirektor Rudi Völler der erste Schritt, um sich auf die EM 2024 im eigenen Land vorzubereiten. Fußballfans, die in der Nähe von Mainz leben, haben dabei gute Chancen, sich einen Live-Eindruck im Stadion von Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Co. zu machen. Denn das Peru-Spiel wird in der Mainzer Mewa Arena angepfiffen. Der Ticketverkauf für das Länderspiel ist nun gestartet, wie der DFB mitteilte.