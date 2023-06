DFB verlängert mit Junioren-Trainern um Europameister Wück

Auch die Verträge der Co-Trainer Jens Nowotny (U19), Jens Bauer (U17) und Mario Himsl (U15) wurden verlängert. Zuletzt hatte der DFB vor der U21-EM in Georgien und Rumänien bereits eine langfristige Zusammenarbeit bis 2025 mit Coach Antonio Di Salvo und Co-Trainer Hermann Gerland vereinbart. Die deutsche U21-Auswahl startet am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) gegen Israel als Titelverteidiger in das Turnier.